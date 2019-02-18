شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفاضل بين ثنائى دجلة وإنبى لحل أزمة «الدفاع».. ومفاوضات لضم «عامر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، من لجنة التعاقدات، ضم مدافع متميز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأوضح أنه بالرغم من التعاقد مع ياسر إبراهيم فى الميركاتو الشتوى، إلا أن الفريق يعانى من النقص العددى فى هذا المركز، لافتاً إلى أنه يدرس الاعتماد على أيمن أشرف فى مركز الظهير الأيسر، بدلاً من المساك، فضلاً عن تأكد رحيل محمد نجيب عن صفوف الفريق، فى نهاية الموسم الجارى، عقب انتهاء عقده.

وعلمت «المصرى اليوم» أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، عرض عليه العديد من شرائط الفيديو الخاصة بمحمود مرعى مدافع دجلة، ورامى صبرى، لاعب إنبى، لاسيما أن النادى كان قد دخل فى مفاوضات معهم فى وقت سابق، ولديهم الرغبة فى ارتداء الفانلة الحمراء، ومن المنتظر أن يحسم المدير الفنى الأوروجويانى، سواء بالتعاقد مع مرعى أو صبرى.

فيما دخل مسؤولو النادى فى مفاوضات جادة مع عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل، تمهيداً للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خصوصاً بعدما طلب الجهاز الفنى التعاقد مع حارس مرمى على مستوى متميز فى ظل اقتراب على لطفى من الرحيل عن صفوف الفريق بسبب كثرة الإصابات التى يتعرض لها اللاعب، دون أى يشارك فى المباريات، وأبدى مارتن لاسارتى إعجابه باللاعب خلال مباراة الفريقين التى جمعت بينهما مساء السبت الماضى، حيث تصدى اللاعب لأكثر من فرصة خطيرة وكان أحد نجوم المباراة.

كما يبحث الجهاز الفنى عن لاعب متميز فى مركز وسط الملعب المدافع، وتم ترشيح العديد من اللاعبين الذين ظهرا بشكل جيد فى بطولة الدورى على رأسهم أحمد العجوز لاعب بتروجت، وعمر السيسى، لاعب النجوم، ومحمود حمادة لاعب الإنتاج، ومحمد عبدالعاطى لاعب وادى دجلة.

من جهة أخرى، استأنف الفريق الكروى تدريباته اليومية أمس، استعدادا لمواجهة الداخلية المقرر لها غداً «الأربعاء» فى إطار مباريات الجولة الـ23 لبطولة الدورى الممتاز، ومنح الجهاز الفنى اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الأحد عقب خوض مباراة الإنتاج الحربى، أمس الأول، فى الجولة الـ22 من مباريات الدورى.

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فيما ينتظم وليد أزارو، فى التدريبات الجماعية للفريق خلال 48 ساعة بعد الانتهاء من تنفيذ برنامجه التأهيلى؛ للتعافى من الإصابة فى العضلة الضامة، وكان اللاعب قد شارك بشكل تدريجى خلال الأيام الماضية فى تدريبات الكرة برفقة زملائه، على أن ينتظم بشكل كامل خلال اليومين المقبلين.

كما يخضع محمد الشناوى للفحص الطبى، بسبب إصابته فى العضلة الضامة، وكان الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى قد فضل إراحة محمد الشناوى من المشاركة فى مباراة الإنتاج الحربى بعد شعوره بالإصابة فى العضلة الضامة خلال عملية الإحماء التى سبقت المباراة، ويحدد الفحص الطبى موقف اللاعب بشأن إعلان جاهزيته من عدمها للتواجد فى مباراة الداخلية.

كما انتظم أحمد فتحى وصالح جمعة وأحمد حمودى، فى التدريبات الجماعية للفريق أمس الاثنين بعد تعافيهم من الإصابة، وكان الثلاثى قد شارك فى تدريبات الكرة بشكل تدريجى خلال مران الغائبين عن مواجهة الإنتاج الحربى الأخيرة.

فى سياق آخر، بدأ مسؤولو الأهلى ترتيبات رحلة الكونغو، استعدادا لمواجهة فيتا كلوب يوم 9 مارس فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويتواصل سمير عدلى المدير الإدارى بالجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مع السفارة المصرية فى الكونغو ومسؤولى نادى فيتا كلوب؛ لترتيب كافة الإجراءات الخاصة برحلة الأهلى المرتقبة.

ويتصدر الأهلى مجموعته فى دور المجموعات برصيد 7 نقاط بعد خوض 4 مباريات فى منافسات المجموعة، حيث يتبقى للأهلى خوض مواجهتى فيتا كلوب الكونغولى وشبيبة الساورة الجزائرى.