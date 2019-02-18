شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى: نرحب بكل مبادرات التهدئة.. ومن يشعل فتنة الجماهير يتحمل تبعات أفعاله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة: أهلا وسهلا بكل مبادرات التهدئة لإزالة الاحتقان في الوسط الرياضى وكل من تقدم بها يستحق التقدير، سواء من أعضاء البرلمان أو نجوم الكرة الكبار، ومن بينهم العالمى محمد صلاح، فضلا عن الدعوات من الجماهير الواعية بنبذ التعصب.

Advertisements

وأضاف صبحى: «مبادرات التهدئة لن تحقق أهدافها إذا لم يلتزم المسؤولون بدورهم الوطنى، خاصة أنهم في عمل تطوعى، ومن المفترض أن هدفهم الصالح العام والتهدئة وحل أي أزمة في إطار القانون واللوائح المنظمة، مشيرا إلى أن المسؤولين في الأندية يجب أن يتخذوا من جنود مصر الأبرار في سيناء والعريش تحديدا المثال في التضحية والوطنية وتفضيل مصلحة الوطن في أي خلاف».

وشدد على أن أي مسؤول يتعمد إشعال الفتنة وإحباط محاولات التهدئة فليتحمل نتيجة أفعاله خاصة أنه تخلى عن مسؤولياته ودوره الوطنى من أجل خلافات وصراعات شخصية.

من جهة أخرى، أكد وزير الرياضة، خلال زيارته أسوان أمس، على أهمية المدن الشبابية التابعة للوزارة في مختلف المحافظات، والتى تستضيف على مدار العام شباب مصر المشاركين. ولفت وزير الشباب والرياضة إلى الحرص على إدراج المنشآت الشبابية والرياضية ضمن الخريطة الاستثمارية لمصر، بحيث يتم تطوير البنية الإنشائية بتلك المنشآت من جانب، وتوفير عائد مناسب لها من جانب آخر لصيانة وتطوير الإنشاءات وبما لا يمثل أي عبء على الموازنة العامة للدولة.