شكرا لقرائتكم خبر عن صراع الكبار..قوة ليفربول تصطدم بطموحات الـ«بايرن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب «أنفيلد» فى العاشرة مساءً، لمتابعة مباراة من العيار الثقيل تجمع بين فريقى ليفربول الإنجليزى وبايرن ميونخ الألمانى، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دورى أبطال أوروبا. يدخل ليفربول اللقاء وهو قادم من انتصار كبير على حساب بورنموث بثلاثية دون مقابل، فى إطار منافسات الجولة 26 من الدورى الإنجليزى الممتاز. ويتصدر الريدز جدول الترتيب برصيد 65 وبفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى حاليًا، فحتى الآن حقق الريدز 20 انتصارا، وتعادل فى خمس مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط. وسيواجه «صلاح» الدولى النمساوى «دافيد ألابا»، الظهير الأيسر للنادى البافارى، ويُعد من الركائز الأساسية داخل الفريق، حيث خاض 30 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، وأحرز هدفين وصنع أربعة أهداف بمعدل دقائق (2494) دقيقة.

من جانبه، وعد الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، جماهير «الريدز» بتحقيق الفوز على بايرن ميونخ. وقال «كلوب» فى تصريحات للموقع الرسمى لنادى ليفربول: «أنا أتطلع كثيرًا لهذه المباراة، وأعد الجميع بأننا سنبذل أقصى ما فى وسعنا لتحقيق الفوز، أنا متأكد أن الأجواء ستكون رائعة، وإذا أردنا أن نزيد من حماس الجماهير، فعلينا أن نقدم لهم ما يشجعهم على ذلك، نحن مستعدون والأمور على ما يرام». واصل كلوب حديثه عن مباراة ليفربول وبايرن ميونخ قائلاً: «مازالت هناك مواجهة أخرى بين الفريقين فى ميونخ، لذلك لاتزال أمامهم فرصة لتقليص فارق النقاط بشكل أكبر.. ولِمَ لا؟ الفوز بالدورى للمرة السابعة على التوالى، وهذا يثبت أنهم يمتلكون جودة عالية فى قوامهم». على الجانب الآخر، يأتى البافارى فى وصافة جدول ترتيب الدورى الألمانى برصيد 42 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن بوروسيا دورتموند الذى يتصدر الترتيب حاليًا. كانت آخر مباريات البايرن فى الدورى أمام فريق ليفركوزن، وخسروا هذه المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فمنذ انطلاقة الموسم خاض بايرن ميونخ 20 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز فى 13 مباراة، وتعادل فى ثلاث، وخسر أربع مواجهات.

ويسعى العملاق البافارى إلى تحقيق نتيجة إيجابية فى لقاء الذهاب لكى يستفيدوا منها فى مباراة الإياب على ملعب «أليانز أرينا»، واستغلال عنصرى الملعب والجماهير لصالحهم فى ألمانيا بلقاء العودة. من جانبه، قال كوفاتش، المدير الفنى للبافارى، فى تصريحات لمجلة «كيكر» الألمانية: «أدرك جيداً مدى الضغوط الملقاة على عاتقى، على الرغم من أن هذا هو موسمى الأول مع البايرن، نحن هنا للفوز بالألقاب، هذا ما يجب فعله فى بايرن ميونخ». وأضاف مدرب بايرن ميونخ: «المباراة أمام ليفربول ستكون صعبة، الأدوار الإقصائية فى دورى أبطال أوروبا تمنح المباريات نكهة الإثارة، ليفربول من أفضل الفرق الأوروبية فى الوقت الحالى، مهمة البايرن فى الخروج من ملعب أنفيلد بنتيجة إيجابية صعبة، لكنى واثق بأننا سنخطو خطوة جيدة نحو التأهل فى مباراة الغد». وتابع: «نسعى لمرحلة انتقالية تجعلنا نواصل المنافسة على حصد البطولات لمدة 5 أو 6 سنوات مقبلة، علينا أن نرى أولا من سيغادر ومن سيترك مكانه، وعلينا أيضا سد الثغرات والمراكز، قائمة مكونة من 25 لاعباً يعنى 14 لاعباً غير راض عن عدم المشاركة فى المباريات بجانب مشاكل أخرى».