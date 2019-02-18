شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يمدّد عقد أجاي ثلاث سنوات قادمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن تمديد عقد جونيور أجاي، لاعب الفريق، لمدة ثلاث سنوات قادمة. وقال عبدالحفيظ: «كانت هناك رغبة لدى اللاعب في تمديد عقده، وهو ما توافق مع رغبة النادي للبقاء عليه خلال الفترة القادمة».

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