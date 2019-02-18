شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يسعى لتعطيل صحوة البيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف الفريق الكروى الأول لنادى الجونة، على ملعبه، نظيره بيراميدز، فى الرابعة عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدورى الممتاز.

ويدخل فريق بيراميدز اللقاء بعدما حقق انتصارا كبيرا على سموحة برباعية دون مقابل، فى الجولة الماضية، إلى جانب تقديمه مستوى مميزا خلال الفترة الأخيرة، لاسيما تحت قيادة الأرجنتينى رامون دياز. ويحتل بيراميدز وصافة الدورى برصيد 46 نقطة، خلف الزمالك المتصدر بـ 51 نقطة، حيث يسعى إلى مواصلة الضغط على القلعة البيضاء.

على الجانب الآخر، يدخل فريق الجونة اللقاء طامعًا فى حصد النقاط الثلاث من أجل الاستمرار فى المنطقة الدافئة بجدول ترتيب الدورى حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة.