شكرا لقرائتكم خبر عن العين الإماراتي يعلن «جاريدو» مديرًا فنيًا للفريق (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مسؤولو نادي العين الإماراتي تعاقدهم مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني الأسبق للأهلي، لتولي قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

كانت تقارير صحفية إماراتية قد أعلنت الساعات الماضية عن اقتراب المدير الفني السابق للأهلي والرجاء المغربي من تولي قيادة العين، عقب رحيل مدربه زوران ماميتش لتولي تدريب الهلال السعودي.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي العين الإماراتي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تغريدة تقول: «العين يعلن تعاقده رسميًا مع الإسباني جاريدو لقيادة الزعيم حتى نهاية الموسم».

ويستعد العين الإماراتي لمواجهة نظيره النصر، السبت المقبل، ضم منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، المقرر إقامتها على استاد هزاع بن زايد.

يذكر أن جاريدو توج مع الأهلي بلقب كأس الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخ القلعة الحمراء، قبل أن يتوج بها مرة أخرى مع الرجاء البيضاوي في النسخة الأخيرة.