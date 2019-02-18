بواتينج خارج حسابات بايرن ميونخ في مواجهة ليفربول

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين أن الفريق سيفتقد جهود جيروم بواتينج في المباراة المقررة غدا الثلاثاء أمام مضيفه ليفربول الإنجليزي في ذهاب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويغيب بواتينج لمعاناته من مشكلة في المعدة بينما حصل فرانك ريبيري على إذن بالمغادرة إثر قدوم مولوده الخامس، وقد كشف النادي أنه سيلحق بالفريق في وقت لاحق للمشاركة في المباراة.

وقال المدير الفني لبايرن نيكو كوفاتش "جيروم سيغيب بسبب أنفلونزا المعدة، لكن فرانك ريبيري سيسافر (إلى إنجلترا) في وقت لاحق اليوم ، حيث جاءه مولود جديد في الليلة الماضية."

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ورغم المخاوف التي أثيرت حول إصابته خلال مواجهة أوجسبورج يوم الجمعة الماضي، كان كينجسلي كومان ضمن فريق بايرن المتجه إلى إنجلترا.

وتدرب كومان بشكل طبيعي على ملعب انفيلد بعد تعافيه من إصابة في الكاحل تعرض لها خلال المباراة أمام اوجسبورج التي شهدت تسجيله هدفين وصناعة أخر.

وغاب ليون جوريتسكا عن تدريب بايرن بسبب إصابة في الكاحل لكنه قد يلحق بمباراة الغد