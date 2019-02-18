التشكيل الرسمي لمواجهة تشيلسي ومانشستر يوناتيد

قام بإعلان التشكيل الرسمي كلا من المدير الفني لتشيلسي ماوريسيو ساري،و المدير الفني لمانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير، لخوض مواجهة الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، مساء اليوم الإثنين، في معقل البلوز على ملعب ستامفورد بريدج.
وجاءت تشكيلة تشيلسي كالتالي:
حراسة المرمى: كيبا.
الدفاع: أزبيليكويتا، ديفيد لويز، روديجر، ألونسو.
الوسط: كانتي، جورجينيو، كوفاسيتش.
الهجوم: بيدرو، هيجواين، هازارد.
بينما ضمت تشكيلة مانشستر يونايتد:
حراسة المرمي: روميرو.
الدفاع: يونج، ليندولف، سمولينج، شاو.
الوسط: أندير هيريرا، ماتيتش، بوجبا، ماتا.
الهجوم: لوكاكو، وراشفورد.
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