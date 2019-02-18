مدرب ليون: شئ جنوني مقارنتي بالمدرب بجوارديولا

صرح المدير الفني لنادي ليون الفرنسي برونو جينيسيو، ، أن فريقه جاهز لخوض مواجهة برشلونة، غدا الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جينيسيو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "يمكننا المنافسة غدًا ضد برشلونة، لكننا لسنا المرشحين، وسيتوجب علينا أن نبذل جهدًا كبيرًا، وأن نؤمن بأنفسنا، وأنا هادئ".

وتابع: "مانشستر سيتي وبرشلونة فرق قوية هجوميًا، ولديهما طريقة مشتركة وهي الاستحواذ، لكن أعتقد أن تجربتنا ضد مانشستر سيتي يمكن أن تُساعدنا، لكن برشلونة مختلف لأن لديهم لاعب رائع وهو ميسي".

واكمل: "ميندي قادر على منافسة ديمبلي في السرعة، وفقير هو قائد الفريق، ودائمًا من الصعب اللعب بدونه، فهو لاعب حاسم، وسيتوجب علينا العمل بجد لتعويض غيابه".

وأستطرد: "ما نحتاجه هو التوازن حين نلعب ضد فريق كبير، كما هو الحال ضد مانشستر سيتي، وعلينا أن نجعلهم يدافعون".

وعن ميسي، أوضح: "سنسعى لإيقافه، والرقابة الفردية ليست حلا مع ميسي، لكن الكثافة حوله يمكن أن تقلل من تأثيره، وسنضع نظاما لإيقاف تأثيره في المباراة".

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ونوه: "لا زال لدينا بعض الشكوك حول بعض اللاعبين مثل نامبيار وجاسون دي ليون، وبالتالي فإن التشكيلة الأساسية لا تزال غير واضحة ويمكن أن تتغير".

وعن المقارنة مع جوارديولا، أجاب: "سيكون ذلك من الجنون، فهو واحد من أفضل 3 مدربين في العالم، وأحب عمله، وفلسفته، وما يمنحه للاعبين، وأحببت مواجهته مرتين".

واستكمل: "نحن فخورون بأننا شاركنا بجزء في مسيرة أومتيتي، وسعدت بالعمل معه، إنه لاعب فائز ومنافس، وسعيد لعودته".

وواصل: "مهمتي هي التفكير في كل الخيارات، واللعب بـ3 مدافعين واحدة من خياراتنا والتي يوجد بها بعض الصعوبات في بعض الأحيان، وسنرى ذلك غدًا".

وانهى: "المدربون الأفضل بجانب جوارديولا؟ أحب كلوب، أليجري، أو توخيل، ولكن جوارديولا هو الأفضل فهو يخترع مبادئ اللعب، ولاعبيه يتحسنون في مراكز مختلفة أو غير متوقعة، وفاز بكل شيء مع جميع الفرق".