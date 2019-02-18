قائد ليون : نؤمن بأنفسنا ولا نخاف.. ونعرف كيف نوقف برشلونة

صرح متوسط ميدان فريق ليون الفرنسي ذات الاصول الجزائرية اللاعب حسام عوار ، أن فريقه جاهز تماماً، لخوض المواجهة المرتقبة أمام ضيفه برشلونة، غدًا الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال عوار، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد أعددنا للمباراة بتركيز كبير، ونعلم أننا سنخوض تحدياً كبيرًا، وسنقدم كل شيء، ونؤمن بأنفسنا ولا نخاف".

وأكمل: "أعتقد أن ميندي جاهز لمواجهة ليونيل ميسي، ولدينا الثقة في قدراتنا، ونحن عملنا بجد كبير".

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وتابع لاعب وسط ليون: "برشلونة فريق أتابعه منذ أن كنت طفلا، وستكون المباراة هي الأهم في مسيرتي القصيرة، إنها مباراة رائعة، والبارسا يملك لاعبين جيدين جدًا، ولا يمكنك فقط إيقاف لاعب أو اثنين".

وانهى عوار تصريحاته: "بغياب نبيل فقير نحن نخسر الكثير، لكننا نملك الكثير من اللاعبين الجيدين لتعويضه".

ويحل الفريق الكتالوني ضيفاً ثقيلاً على ليون، مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب بارك أولمبيك، لحساب ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري الأبطال، قبل أن يشد الرحال إلى إسبانيا لخوض موقعة الإياب، في كامب نو، يوم 13 مارس/ أذار المقبل.