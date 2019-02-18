الارشيف / اخبار الرياضه

بلدية بارق تُنظم سباق الخيل الأول في خبت آل حجري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية بارق تُنظم سباق الخيل الأول في خبت آل حجري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (محايل عسير)

ضمن فعاليات مهرجان بارق الشتوي، تنظم بلدية محافظة بارق بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية في مركز ثلوث المنظر، وملاك الخيل في تهامة، عصر (الخميس) القادم، سباق الخيل الأول في الميدان الذي تم تجهيزه في خبت آل حجري شمالي المحافظة.

وسيشارك في السباق أكثر من 30 فرساً بعد الفرز الأخير، وسيحصل الفائزون بالمراكز الثلاث الأوائل على جوائز نقدية وعينية في شوطي السباق، وسيكون الحضور عام للرجال والنساء لمشاهدة الفعالية والاستمتاع بها.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية بارق تُنظم سباق الخيل الأول في خبت آل حجري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا