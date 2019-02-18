شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية بارق تُنظم سباق الخيل الأول في خبت آل حجري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (محايل عسير)

ضمن فعاليات مهرجان بارق الشتوي، تنظم بلدية محافظة بارق بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية في مركز ثلوث المنظر، وملاك الخيل في تهامة، عصر (الخميس) القادم، سباق الخيل الأول في الميدان الذي تم تجهيزه في خبت آل حجري شمالي المحافظة.

وسيشارك في السباق أكثر من 30 فرساً بعد الفرز الأخير، وسيحصل الفائزون بالمراكز الثلاث الأوائل على جوائز نقدية وعينية في شوطي السباق، وسيكون الحضور عام للرجال والنساء لمشاهدة الفعالية والاستمتاع بها.