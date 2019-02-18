تعادل سلبي بين المقاصة ووادي دجلة بالشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة مصر المقاصة أمام وادى دجلة بتعادل الفريقين سلبيا بدون أهداف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بإستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مواجهات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبدأ المقاصة المباراة بتشكيل مكون من: “أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى عصام صبحي – أحمد عبد العزيز مودى – أسامة جلال – محمد دسوقي لخط الدفاع، محمد تونى –

خط الهجوم دودو الجباس صلاح ريكو – باولن فوافي – ميدو جابر – صلاح عاشور لخط الوسط، وجون أنطوي في الهجوم

بينما جاء تشكيل وادي دجلة كالتالي :

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حراسة المرمي: محمد عبد المنصف

خط الدفاع: يعقوبو وأحمد بيكهام وأسامة العزب ومحمود مرعي

خط الوسط: محمد عبد العاطي وبوزاس وحسام عرفات وأحمد سعيد وبيبو

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