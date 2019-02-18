العين الإماراتي يعلن تعاقده مع المدرب الإسباني خوان جاريدو

أ ش أ

أعلن نادي العين الإماراتي، مساء اليوم الاثنين، تعاقده مع المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالعين حتى نهاية الموسم الحالي.

وتقرر أن يبدأ المدرب الإسباني مهمته مع الفريق الملقب بـ “الزعيم” في مباراة النصر المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، على إستاد هزاع بن زايد, ضمن مباريات الجولة الـ 16 من مسابقة دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.

ورحب غانم مبارك الهاجري رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، بالمدرب الإسباني الجديد, معربا عن بالغ شكره وتقديره للجهود المخلصة التي بذلتها اللجنة الفنية للاحتراف بالنادي في التوصل للمدرب المناسب للفريق، وذلك بعد أن استعرضت نحو 25 سيرة ذاتية لأسماء مدربين من مدارس كروية مختلفة.

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واضاف الهاجري “حصلت اللجنة الفنية على التوجيه المباشرة بالتواصل مع الأسماء المقترحة بعد أن تم تحليل وضع جميع المدربين خلال رحلة البحث عن الرجل المناسب لإدارة المسئولية الفنية للفريق في المرحلة المقبلة، وفقا للمعايير المطلوبة، بداية بالمدرسة الكروية التي تناسب أسلوب الفريق والشخصية القيادية وعمر المدرب وتاريخه وخبرته ومدى إمكانيات التعاقد الفوري لكسب المساحة الزمنية”.

وأكد الهاجري، أن اللجنة وجدت في المدرب خوان كارلوس المواصفات المطلوبة، إذ يمتلك شخصية قوية ولديه تاريخ جيد بعد أن حقق نجاحات كبيرة مع الأهلي المصري والرجاء المغربي ولديه خبرة في الدوري السعودي ويمتلك سيرة ذاتية جيدة في التعامل مع جميع اللاعبين.

من جهته، أكد جاريدو، إنه لم يتردد في قبول عرض العين لمعرفته الجيدة بمكانة وقيمة هذا النادي الكبير والذي يمتلك إدارة محترفة ويضم نوعية لاعبين من الطراز العالي وأي مدرب يتطلع إلى ضم عناصر في جودة وإمكانيات لاعبي العين لتحقيق طموحاته الشخصية في عالم التدريب.

مضيفا “في اعتقادي أنهم قدموا أنفسهم في بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات بصورة مشرفة وحصلوا من خلالها على إشادة وتقدير الجميع”.

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