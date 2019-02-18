جروس يطالب لاعبي الزمالك بمواصلة الانتصارات للحفاظ على الصدارة

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عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق اليوم، الاثنين، تحدث خلالها عن الفوز الذي حققه الفريق أمس على إنبي بنتيجة (2-1)، ومواصلة صدارة الفريق لجدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز.

وقام جروس بتهنئة اللاعبين على الفوز, ومطالبتهم باستمرار الروح القتالية في المباريات القادمة، من أجل استمرار الانتصارات خلال الفترة المقبلة، والحفاظ على الصدارة، كما تحدث جروس مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية التي حدثت في لقاء إنبي.

وأدى اللاعبون – الذين شاركوا في لقاء الفريق أمس أمام إنبي – تدريبات تأهيلية خفيفة، وذلك على هامش المران الذي أقيم اليوم على ملعب “عبد اللطيف أبو رجيلة” بمقر النادي في ميت عقبة، استعدادا لمواجهة فريق طلائع الجيش بعد غد، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة ال` 23 من عمر الدوري الممتاز, إذ فضل الجهاز الفني الاكتفاء بالتدريبات التأهيلية خوفا من تعرض اللاعبين للإرهاق.

وشارك في التقسيمة، التي أجراها الجهاز الفني في ختام التدريبات، إبراهيم حسن لاعب الفريق, وذلك بعد تعافيه من نزلة البرد التي كان يعاني منها وأبعدته عن مباراة إنبي.

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