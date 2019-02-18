فيرمينو ولوفرين يغيبان عن مران ليفربول قبل مواجهة بايرن ميونخ

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أثار لاعبا ليفربول روبرتو فيرمينو وديان لوفرين الغموض حول موقفهما من مباراة “الريدز” أمام فريق بايرن ميونخ الألماني غدا، الثلاثاء، على ملعب “أنفيلد”، وذلك في إطار مباريات ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية أن الثنائي فيرمينو ولوفرين غابا عن مران الفريق اليوم الاثنين في إطار التحضيرات للمباراة المرتقبة أمام الفريق البافاري.

وفي حال غياب البرازيلي فيرمينو والكرواتي لوفرين عن مباراة الغد, ستتضاعف معاناة ليفربول, حيث يغيب أيضا المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك للإيقاف بسبب حصوله على ثلاث بطاقات صفراء, وكذلك جو جوميز بسبب الإصابة.

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