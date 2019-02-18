شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يقترب من ارتداء بيجامة صالح جمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات الدولى المصري مؤمن زكريا لاعب الأهلى المعار لفريق أحد السعودى مهددًا بالجلوس فى البيت نتيجة اقترابه من الرحيل من صفوف فريقه الحالى بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفنى للفريق.

ترددت أنباء عن إمكانية فسخ نادى أحد السعودى لعقده مع مؤمن زكريا رغم نفى أحمد يحيى وكيل اللاعب لأنباء فسخ التعاقد.

وأكدت إدارة أحد السعودى أن هناك بيان رسمى سيصدر خلال الساعات القادمة للبت بشكل نهائى فى ملف مؤمن زكريا.

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ووفقًا للمؤشرات الحالية فإن اللاعب بات قريبًا من تكرار سيناريو صالح جمعه صانع ألعاب الفريق عندما قررت إدارة نادى الفيصلى السعودى فسخ التعاقد مع اللاعب ليظل بعيدًا عن الملاعب حتى استطاع المارد الأحمر قيده محليا فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وبالرغم من محاولات النادى الأهلى ايجاد حلول لقيد اللاعب والاستفادة من خدماته خلال الفترة الحالية الا ان إدارة المارد الأحمر فشلت فى التوصل لحل خاصة وانه كانت هناك بادرة أمل بفسخ تعاقد اللاعب مع الأهلى على الورق وقيده من جديد كلاعب حر الا ان فتوى من اتحاد الكرة ومجدى عبد الغنى المشرف العام على شئون اللاعبين بعدم جواز ذلك الا بعد مرور فترة قيد كاملة.

وظل السؤال المهم هل فى حالة فسخ مؤمن زكريا لعقده مع أحد يحق له العودة للأهلى وتسجيل أسمه فى القائمة الحمراء من عدمه مثار اهتمام الجماهير والنقاد الا أن الأمور بدأت تصل الى طريق البيت؟