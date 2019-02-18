شكرا لقرائتكم أبطال أوروبا.. بايرن يستدعى 21 لاعبا لمواجهة ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن المدير الفنى لفريق بايرن ميونخ الألمانى الكرواتي نيكو كوفاتش قائمة الفريق التى ستتوجه اليوم الى مدينة ليفربول لخوض مباراة الذهاب فى دور الستة عشر لبطولة أوروبا للأندية الأبطال. وشهدت القائمة المعلنة استدعاء المدرب الكرواتى لعدد 21 لاعبًا للمباراة المرتقبة والتى ستقام مساء غدًا على أرضية ملعب استاد الأنفيلد معقل الريدز. وشهدت القائمة وجود المهاجم البولندىى ليفاندوفيسكى هداف الفريق فى كافة البطولات المحلية والقارية هذا الموسم.

قائمة بايرن

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