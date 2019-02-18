شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمي لمواجهة تشيلسي و مانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإيطالى ماوريسيو سارى المدير الفنى لفريق تشيلسي والنرويجى أولى جونار سولشاير مدرب فريق مانشستر يونايتد، عن التشكيل الرسمى لمواجهة الفريقين، التى تنطلق فى تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم على ملعب "ستامفورد بريدج"، فى قمة مباريات ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأهل مانشستر يونايتد إلى هذا الدور بعد تخطيه فريق أرسنال بنتيجة 3 – 1، بينما وصل تشيلسي على حساب فريق شيفلد وينزداى بثلاثية نظيفة.

ويقود الثنائى إيدن هازارد وجونزالو هيجواين هجوم البلوز فى مواجهة الليلة، فى المقابل راشفورد ولوكاكو يقودان هجوم اليونايتد.

وجاء تشكيل تشيلسي على النحو التالى:

حراسة المرمى: كيبا

الدفاع: ازبيليكويتا ، لويز ، روديجر ، ألونسو

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الوسط: كانتى ، جورجينيو ، كوفاسيتس

الهجوم: هازارد ، هيجواين ، بيدرو

فى المقابل يبدأ مانشستر يونايتد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: روميرو

الدفاع: يونج ، ليندلوف ، سمولينج ، شو

الوسط: هيريرا ، ماتيتش ، بوجبا

الهجوم: ماتا ، لوكاكو ، راشفورد