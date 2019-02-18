شكرا لقرائتكم أخبار محمد صلاح اليوم الاثنين 18 / 2 / 2019 الفرعون أغلى لاعب فى دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث فابيو باراتيتشي الرئيس التنفيذى لنادى يوفنتوس الايطالى عن الصفقة التبادلية المنتظرة لناديه مع ليفربول بشأن النجمين المصرى محمد صلاح، والأرجنتينى باولو ديبالا خلال الصيف المقبل.

أكد فابيو باراتيتشي فى مداخلة هاتفية مع راديو أونو أنه من الخيال الحديث عن صفقة تبادلية خلال شهر فبراير، فاتحًا الباب أمام أى سيناريوهات تتعلق بشأن انتقال الفرعون المصري للدورى الايطالى قائلًا: "لا نعرف ما سيحدث فى يونيو المقبل".

أضاف الرئيس التنفيذى لنادى يوفنتوس أن ماسميليانو أليجرى المدير الفنى للفريق سيظل فى موقعه بغض النظر عن الفوز ببطولة أوروبا الموسم الحالى من عدمه، مؤكدًا أن المدرب الشهير سيظل فى يوفنتوس لفترة طويلة للغاية.