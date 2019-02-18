شكرا لقرائتكم الشوط الأول.. المقاصة 0 - 0 دجلة .. إبراهيم نور الدين يثير الجدل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إنتهى الشوط الأول من عمر مباراة مصر المقاصة ووادى دجلة، التي تجمعهما حاليًا على ستاد عثمان أحمد عثمان، ضمن مواجهات الجولة الـ 23 لمسابقة الدوري، بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وأشهر الحكم إبراهيم نور الدين، البطاقة الحمراء لليونانى بوزاس فاسيلوس لاعب وسط وادى دجلة، بعدما حصل على "إنذارين" للاعتراض عقب ارتكاب محمد عبد العاطى لاعب دجلة خطأ لصالح الفريق الفيومى فى الدقيقة 23.

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وعند تنفيذ الخطأ الذى حصل عليه فريق المقاصة من الجبهة اليسرى لمرمى دجلة، سدد أسامة جلال الكرة بضربة رأس ارتطمت فى القائم وارتدت لمحمد عبد المنصف حارس المرمى ليطيح بها خارج مرماه، إلا أن لاعبى المقاصة طالبوا باحتساب هدف بداعى تخطى الكرة لخط المرمى، وبعدها توالت هجمات المقاصة إلا أن عبد المنصف تألق في التصدى لكثر من هجمة خطرة.

ويحتل مصر المقاصة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 4 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 25 هدف بينما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى مثلهم وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 25 هدف وتلقت شباكه 36 هدف.