شكرا لقرائتكم فيديو.. دجلة يسقط أمام المقاصة فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق مصر المقاصة على وادى دجلة، بنتيجة 2/1 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الاثنين على ستاد عثمان أحمد عثمان، ضمن مواجهات الجولة الـ 23 لمسابقة الدوري.

أحرز هدفى المقاصة، ميدو جابر في الدقيقة 47، ومحمد تونى فى الدقيقة 56، ثم أحرز محمد هلال هدف دجلة فى الدقيقة 65.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المقاصة للنقطة 34 محتلاً المركز الرابع، فيما يحتل وادى دجلة المركز الـ 17 برصيد 20 نقطة.

وشهد اللقاء طرد اليونانى بوزاس فاسيلوس لاعب وسط وادى دجلة، بعدما حصل على "إنذارين" عقب ارتكاب محمد عبد العاطى لاعب دجلة خطأ لصالح الفريق الفيومى فى الدقيقة 23.

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وعند تنفيذ الخطأ الذى حصل عليه فريق المقاصة من الجبهة اليسرى لمرمى دجلة، سدد أسامة جلال الكرة بضربة رأس ارتطمت فى القائم وارتدت لمحمد عبد المنصف حارس المرمى ليطيح بها خارج مرماه، إلا أن لاعبى المقاصة طالبوا باحتساب هدف بداعى تخطى الكرة لخط المرمى، وبعدها توالت هجمات المقاصة إلا أن عبد المنصف تألق في التصدى لأكثر من هجمة خطرة.

تشكيل الفريقين من بداية المباراة

ضم تشكيل المقاصة كلاً من: أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى، فى الدفاع.. عصام صبحي - أحمد عبد العزيز مودى – اسامة جلال – محمد دسوقي، فى الوسط.. محمد تونى – صلاح ريكو – باولن فوافي – ميدو جابر – صلاح عاشور، فى الهجوم.. جون أنطوي.

وضم تشكيل دجلة كلاً من.. فى حراسة المرمى.. محمد عبد المنصف، فى الدفاع.. إسحاقو يعقوبو - أحمد رمضان بيكهام - محمود مرعى - أسامة العزب، فى الوسط.. عبد العاطى - أحمد سيد - بوزاس فاسيلوس - بيبو - حسام عرفات، فى الهجوم.. دودو الجباس.