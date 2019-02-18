شكرا لقرائتكم ناني يفسخ تعاقده مع سبورتينغ وينتقل إلى الدوري الأميركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فسخ الدولي البرتغالي السابق لويس ناني عقده مع ناديه سبورتينغ للانتقال الى صفوف أورلاندو سيتي المشارك في الدوري الأميركي لكرة القدم، بحسب ما أعلن يوم الإثنين.

ويأتي انتقال جناح مانشستر يونايتد الانجليزي سابقا الى الفريق الأميركي بعد أربعة أيام من رحيل زميله الكولومبي فريدي مونتيرو عن سبورتينغ إلى فانكوفر الكندي المشارك في الدوري الأميركي.

وبحسب الصحافة الرياضية البرتغالية، يسعى سبورتينغ لتقليص كتلة الأجور المدفوعة للاعبين، في وقت لا تلبي فيه نتائج الفريق الطموحات.

ويحتل سبورتينغ بعد المرحلة 22 المركز الرابع في ترتيب الدوري المحلي بفارق تسع نقاط عن بورتو المتصدر، وخسر أمام ضيفه فياريال الاسباني صفر-1 يوم الخميس في ذهاب دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ووقع ناني في يوليو عقدا لعامين مع سبورتينغ الذي نشأ فيه قبل أن يتركه في 2007، ثم عاد إليه للمرة الأولى عام 2014، ودافع المهاجم المولود في الرأس الأخضر أيضا عن ألوان فنربغشة التركي، فالنسيا الإسباني ولاتسيو الإيطالي، لكنه لاقى النجاح مع مانشستر يونايتد حيث أحرز مع مواطنه كريستيانو رونالدو لقب دوري أبطال أوروبا عام 2008.

