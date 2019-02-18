شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد هلال يقلص الفارق ويحرز هدف دجلة الأول فى شباك المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز محمد هلال لاعب وادى دجلة الهدف الأول لفريقه فى شباك مصر المقاصة بالدقيقة 65 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد عثمان أحمد عثمان، ضمن مواجهات الجولة الـ 23 لمسابقة الدوري، لتصبح النتيجة 2/1 للفريق الفيومى.

وأحرز ميدو جابر هدف التقدم للمقاصة فى الدقيقة 47 من عمر اللقاء من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ثم أحرز محمد تونى الهدف الثانى فى الدقيقة 56.

ويحتل مصر المقاصة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 4 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفًا وتلقت شباكه 25 هدفًا بينما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى مثلهم وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 25 هدفًا وتلقت شباكه 36 هدفًا.