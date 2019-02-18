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تدريبات استشفائية لنجوم الإسماعيلى استعدادا لبطل الجزائر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم، ضمن البرنامج التحضيرى لملاقاة شباب قسنطينة يوم السبت المقبل، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

المران شهد خوض لاعبى الفريق الأساسيين تدريبات استشفائية، من أجل اكتمال جاهزيتهم، فيما أدى البدلاء والمستبعدون تدريبات خططية.

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وعقد المدير الفنى اجتماعا مع لاعبيه لشرح فترة التحضير لتلك المباراة المرتقبة، مطالبا الجميع ببذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والحفاظ على حظوظ الفريق فى الدخول لدائرة المنافسة.

وتطرق المران، الذى حضره على أبو جريشة المستشار الرياضى للفريق، تدريبات على التسليم والتسلم فى المساحات مع سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية.

واختتم المران بتقسيمة حماسية بين كل اللاعبين، حيث حرص المدير الفنى على إصلاح الأخطاء التى ظهرت فى المباراة الماضية.

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