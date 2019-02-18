شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تونى يضيف الهدف الثانى للمقاصة فى شباك دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز محمد تونى، لاعب مصر المقاصة، الهدف الثانى لفريقه فى شباك وادى دجلة بالدقيقة 56 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد عثمان أحمد عثمان، ضمن مواجهات الجولة الـ 23 لمسابقة الدورى.

وأحرز ميدو جابر هدف التقدم للمقاصة فى الدقيقة 47 من عمر اللقاء من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ويحتل مصر المقاصة المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 4 وخسر 9 لقاءات، وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 25 هدفا، بينما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى مثلها وخسر 12 لقاء، وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 36 هدفا.