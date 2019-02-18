شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ميدو جابر يفتتح أهدافه مع المقاصة ويتقدم على دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز ميدو جابر، لاعب مصر المقاصة، هدف التقدم لفريقه على وادى دجلة فى الدقيقة 47 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد عثمان أحمد عثمان، ضمن مواجهات الجولة الـ 23 لمسابقة الدوري.

وانتقل ميدو جابر لصفوف مصر المقاصة قادمًَا من الأهلى فى انتقالات يناير الماضى، ليفتتح اللاعب مسيرته التهديفية مع الفريق الفيومى أمام وادى دجلة.

ويحتل مصر المقاصة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 4 وخسر 9 لقاءات، وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 25 هدفا، بينما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى مثلها وخسر 12 لقاء، وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 36 هدفا.