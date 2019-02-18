شكرا لقرائتكم خبر عن أُحد السعودي يكشف موقفه من مؤمن زكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد العلوى، المشرف العام على الكرة فى نادى أُحد السعودى، فى تصريحات لراديو أون سبورت، أن مؤمن زكريا سيخضع لفحوصات طبية أخيرة لتحديد الموقف من استمرار عقد إعارته مع النادى أو فسخ التعاقد.

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وأوضح العلوى، أن مؤمن مصاب منذ أن تم التعاقد معه ولم يستفد منه النادى ولم يشارك فى التدريبات، ليتعرض لأى إصابة بقميص أحد.

وشدد المشرف العام على الكرة بأحد، أنه يتمنى أن يؤكد التقرير الطبى الذى سيتم الانتهاء منه خلال ثلاثة أيام على الأكثر جاهزية اللاعب للمشاركة فى المباريات للاستفادة منه.

وعن أحمد جمعة مهاجم الفريق المقبل من المصرى البورسعيدى على سبيل الإعارة أكد العلوى، أنه يقدم مستوى جيدًا ويحظى بثقة جماهير النادي، متوقعًا أن يسعى النادى لتجديد الإعارة بنهاية الموسم الحالى.