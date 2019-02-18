شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يلجأ لرئيس اللجنة الأولمبية المصرية بعد الحل بالقوة الجبرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع خالد ناصف سليم، رئيس اتحاد الكرة الطائرة، أمر حل الاتحاد بالقوة الجبرية للمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، فى خطاب رسمى، أوضح فيه مواعيد القضايا المنظورة أمام المحاكم والمستأنف عليها من قبل الاتحاد والتى ما زالت منظورة أمام المحاكم المصرية وتم تأجيلها.

وأضاف ناصف أن أسرة الكرة الطائرة المصرية والعربية قد فوجئت بالمحتكم المشكو فى حقه وبرفقته رجال الشرطة والمحضرين بالتواجد فى الاتحاد بقوة الشرطة أكثر من مرة للتنبيه من أجل تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية فى غضون شهر.

وقال ناصف إن هذا الأمر يندى له الجبين ويشوه الصورة الطيبة التى يتميز بها المصريون وما حدث ليس للمجلس الحالى أى مسئولية تجاههه أو عليه نظرًا لأن نفس الشخص صاحب القضية هو من كان يدير الاتحاد والانتخابات فكيف يطعن على قرار اتخذه أثناء توليه المسئولية وإدارته للعملية الانتخابية اذا هناك أمر ما كان يدبر فى الخفاء ولا نعلم هل هذا لمصلحة الكرة الطائرة المصرية أم مصلحة أشخاص.