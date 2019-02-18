شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أجمل أهداف النيجيرى أجاى مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو النادى الأهلى فى تجديد عقد النيجيرى جونيور أجايي مهاجم الفريق لمدة 3 مواسم مقبلة، لينهى الجدل حول مصير المهاجم المتألق الفترة الأخيرة.

ويعد أجاى من الركائز الأساسية لفريق الأهلي في السنوات الأخير منذ انضمامه للجزيرة من الصفاقسى التونسي خلال موسم 2016 / 2017.

وخاض النيجيري مع الأحمر فى أول مواسمه 2016 / 2017، 39 مباراة بمعدل 22 مباراة بالدوري وأحرز خلاله 8 أهداف وصنع 4 وشارك فى 13 مباراة ببطولة أفريقيا للأندية سجل 3 أهداف وصنع هدفًا وحيدً، كما ظهر أجاى فى بطولة كأس مصر وشارك فى 3 مباريات وسجل هدفا وحيدا وصنع هدفين.

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وفي موسم 2017 / 2018 شارك أجاي في 34 مباراة، منها 27 ببطولة الدوري سجل 9 أهداف وصنع 10 وشارك فى 3 مباريات ببطولة أفريقيا وصنع هدفا وحيدا، كما شارك فى 3 مباريات بكأس مصر وصنع هدف واحد.

وخلال الموسم الحالي 2018/2019 بعد عودة اللاعب من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأهلي أمام تاونشيب بطل بتسوانا في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا الماضية شارك اللاعب مع الأهلي فى 5 مباريات ببطولة الدوري وأحرز هدافين، وظهر فى 3 مباريات ببطولة أفريقيا وسجل هدفا واحدا.

أجاى يقود الهجوم الأهلاوى