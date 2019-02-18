شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طرد بوزاس لاعب دجلة.. وفرصة هدف جدلية للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشهر الحكم إبراهيم نور الدين، البطاقة الحمراء لليونانى بوزاس فاسيلوس لاعب وسط وادى دجلة، بعدما حصل على "إنذارين" للاعتراض عقب ارتكاب محمد عبد العاطى لاعب دجلة خطأ لصالح الفريق الفيومى فى الدقيقة 23 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد عثمان أحمد عثمان، ضمن مواجهات الجولة الـ 23 لمسابقة الدوري.

وعند تنفيذ الخطأ الذى حصل عليه فريق المقاصة من الجبهة اليسرى لمرمى دجلة، سدد أسامة جلال الكرة بضربة رأس ارتطمت فى القائم وارتدت لمحمد عبد المنصف حارس المرمى ليطيح بها خارج مرماه، إلا أن لاعبى المقاصة طالبوا باحتساب هدف بداعى تخطى الكرة لخط المرمى.

ويحتل مصر المقاصة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 4 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفًا وتلقت شباكه 25 هدفًا بينما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى مثلهم وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 25 هدفًا وتلقت شباكه 36 هدفا.