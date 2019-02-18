شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حماس صالح جمعة فى مران الأهلي.. شقيقه يدعمه: ربنا يكرمك يا حبيبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك صالح جمعة لاعب النادى الأهلى، بصورة له من خلال مشاركته فى التدريبات الجماعية بصحبة لاعبى فريقه.



صالح جمعة

وأظهرت الصورة التى شاركها صالح جمعة عبر حسابه على "تويتر" دون أن يعلق عليها، مدى تركيزه وحماسه خلال التدريبات.



عاشقة الأهلى

وحرص متابعو صالح جمعة من جمهور النادى الأهلى، على الشد من أزره مطالبينه بالتركيز والاجتهاد بشكل أكبر، حتى يعود إلى الملعب من جديد.



جانب من أراء جمهور النادى الأهلى

كما حرص عبد الله جمعة، لاعب الزمالك، وشقيق صالح جمعة على مساندة شقيقه قائلاً: "ربنا يكرمك يا حبيبى"، وكذلك فعل ياسر إبراهيم لاعب الأهلى المنضم حديثًا للقلعة الحمراء.

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عبد الله جمعة