عبد الحفيظ يكتب روشتة عودة أحمد الشيخ لتشكيل الأهلي الأساسي

عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع أحمد الشيخ لاعب الفريق الأحمر عقب نهاية مران الفريق اليوم الاثنين على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وطلب عبد الحفيظ من الشيخ بذل أقصى جهد في الفترة المقبلة، للمشاركة بشكل أساسي في تشكيل الفريق الأحمر. واستأنف الأهلي تدرييباته عصر اليوم الاثنين عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد الفوز على الإنتاج الحربي أول أمس السبت بهدف نظيف.

ويستعد الأهلي لمواجهة ضيفه الداخلية مساء بعد غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.