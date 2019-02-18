رسميًا | ناني ينتقل إلى الدوري الأمريكي

أعلن نادي أورلاندو سيتي الأميركي ضمه للجناح الدولي البرتغالي لويس ناني، لاعب وسط مانشستر يونايتد وسبورتينج لشبونة الأسبق، بعقد مدته ثلاثة أعوام، في واحدة من أبرز صفقات الميركاتو الأمريكي هذا العام.

ورحب المدير الرياضي لنادي آورلاندو سيتي (لويز موزي) باتمام الاتفاق مع ناني اليوم الاثنين، قائلاً “هذا يوم مثير بالنسبة لنا، ناني لاعب صاحب خبرات هائلة سيضيف لنا الكثير، إنه جناح ديناميكي ذو قدرة على التحرك والمراوغة والتحكم في الكرة”.

بدأ صاحب الـ 32 عامًا مسيرته الكروية رفقة نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي بعد تصعيده من فريق أكاديمية سبورتينج عام 2005، واستطاع خلال ثلاثة أعوام المشاركة في 58 مباراة، وتسجيل تسعة أهداف.

ثنائي رونالدو

خضعت إدارة سبورتينج لشبونة أمام العرض المغري الذي تقدم به المدير الفني لمانشستر يونايتد “السير أليكس فيرجسون” لشراء ناني في صيف 2007 نظير 25.5 مليون يورو.

وحاول ناني التأقلم على طريقة لعب مانشستر يونايتد وتكوين ثنائي مع مواطنه كريستيانو رونالدو، لكن الإصابات وكثرة الجلوس على دكة البدلاء حالت دون تحقيقه لذلك في الجزء الأكبر من المباريات التي لعبها مع كريس 7.

وقدم ناني ظهوره الأول في البريميرليج رفقة الشياطين الحمر كبديل لواين روني يوم 12 أغسطس 2007، وبعد عدة أسابيع سجل هدفه الأول في الدوري بطريقة لا تنسى أمام توتنهام هوتسبير في الدقيقة 68.

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وأنهى لويس ناني مسيرته مع مانشستر يونايتد بعد سنة واحدة من تقاعد السير أليكس فيرجسون، فلم يحظ بدعم وتأييد من المدرب الجديد “لوي فان خال” الذي أصر على ضم الجناح الهولندي الشاب ممفيس ديباي والجناح الفرنسي أنتوني مارسيال وبيع ناني مع أول عرض.

وتوج صاحب الاحتفالات الأكروباتية بأربعة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز وبلقب دوري أبطال أوروبا 2008، وسجل بقميص مانشستر يونايتد 41 هدفًا.

دوامة

في عام 2014 عاد ناني إلى سبورتينج لشبونة على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، واستطاع المشاركة في 37 مباراة وتسجيل 12 هدفًا في جميع المسابقات خلال ولايته الثانية مع الفريق الأخضر.

لكنه دخل في دوامة حقيقية بعد رحيله عن سبورتينج لشبونة، إذ تنقل بين أندية فنربخشة التركي وفالنسيا الإسباني ولاتسيو الإيطالي على سبيل الإعارة من سبورتينج لشبونة في الفترة من 2016 إلى 2018، وأحرز في تلك الفترة غير المستقرة من مسيرته 20 هدفًا في جميع المسابقات، حتى عاد إلى سبورتينج لشبونة من جديد ليقضي معه النصف الأول من الموسم الجاري.

ولا أحد في البرتغال ينسى الدور الذي لعبه ناني في تتويج البرتغال بلقب كأس أمم أوروبا 2016، وفي جعبة اللاعب 112 مباراة دولية و24 هدفًا.