راشفورد ولوكاكو يقودان هجوم مانشستر يونايتد أمام تشيلسي بكأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يوناتد

كتب: أحمد البادي

أعلن النرويجي سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لمواجهة نظيره تشيلسي، في المباراة التي تقام مساء اليوم في

الساعة التاسعة والنصف، على ستاد ستامفورد بريدج، في إطار دور الــ16 بكأسالاتحاد الإنجليزي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمي: روميرو

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في خط الدفاع: يونج، ليندلوف، سمالينج، شاو.

في خط الوسط: هيريرا، ماتيتش، بول بوجبا، ماتا.

في خط الهجوم: لوكاكو، راشفورد.