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أعلن النرويجي سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لمواجهة نظيره تشيلسي، في المباراة التي تقام مساء اليوم فيالساعة التاسعة والنصف، على ستاد ستامفورد بريدج، في إطار دور الــ16 بكأس
وجاء التشكيل على النحو التالي:
في حراسة المرمي: روميرو
في خط الدفاع: يونج، ليندلوف، سمالينج، شاو.
في خط الوسط: هيريرا، ماتيتش، بول بوجبا، ماتا.
في خط الهجوم: لوكاكو، راشفورد.
كانت هذه تفاصيل خبر راشفورد ولوكاكو يقودان هجوم مانشستر يونايتد أمام تشيلسي بكأس الاتحاد الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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