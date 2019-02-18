الارشيف / اخبار الرياضه

راشفورد ولوكاكو يقودان هجوم مانشستر يونايتد أمام تشيلسي بكأس الاتحاد الإنجليزي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

مانشستر يوناتد
كتب: أحمد البادي

أعلن النرويجي سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ، في المباراة التي تقام مساء اليوم في

الساعة التاسعة والنصف، على ستاد ستامفورد بريدج، في إطار دور الــ16 بكأس

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D

الاتحاد الإنجليزي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمي: روميرو

Advertisements

في خط الدفاع: يونج، ليندلوف، سمالينج، شاو.

في خط الوسط: هيريرا، ماتيتش، بول بوجبا، ماتا.

في خط الهجوم: لوكاكو، راشفورد.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر راشفورد ولوكاكو يقودان هجوم مانشستر يونايتد أمام تشيلسي بكأس الاتحاد الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا