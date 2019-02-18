وزير الشباب والرياضة يفتتح فعاليات الأولمبياد النوعى الخامس بأسوان

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الاثنين، فعاليات الأولمبياد النوعي الخامس تحت شعار "مصر .. إفريقيا" ضمن الفعاليات التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسوان بمناسبة أسوان عاصمة الشباب الإفريقي بالتعاون مع اتحاد الرياضة للجميع واتحاد الثقافة الرياضية والاتحاد الرياضي للجامعات والاتحاد المصري للألعاب الاليكترونية واتحاد مراكز شباب المدن واتحاد مراكز شباب القري .

أقيم الحفل بالصالة المغطاة التابعة للقوات المسلحة بأسوان بحضور كل من اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان، واللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية "الأوكسا"، والسيد موجان كيركيبي رئيس الاتحاد الدولى للثقافة الرياضية، ورؤساء الاتحادات النوعية منهم الإعلامى أشرف محمود رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، والدكتور حسنى غندر رئيس الاتحاد الرياضي للشركات،

والدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، وشريف عبد الباقي رئيس اتحاد الألعاب الإليكترونية، وسفراء دول "الكاميرون، جنوب افريقيا، النيجر، كينيا، أوغندا، الجابون"، ومجموعة من الفنانين والإعلاميين ومجموعة من الشباب من أكثر من 30 دولة إفريقية.

وبدأ الحفل بطابور العرض، أعقبه مجموعة من الفقرات الفنية من الفلكلور الشعبي بتقديم من فرقة الفنون الشعبية بأسوان، وفريق كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان.

وفى كلمته، أوضح الدكتور أشرف صبحي إننا نجتمع اليوم فى أسوان للاحتفال بتدشين أعمال وزارة الشباب والرياضة بمناسبة أسوان عاصمة الشباب الإفريقي وتزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي برئاسة السيد

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الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقدماً الشكر لجميع الحضور الذين حرصوا على التواجد والمشاركة فى حفل الافتتاح.

ولفت الوزير إلى الفعاليات المتنوعة التى يتم تنفيذها بأسوان بالتعاون مع الاتحادات النوعية ومنها برنامج "الملعب الكبير" كنشاط ثقافى بجامعة أسوان، وماراثون "مصر إفريقيا .. المجد لقارتنا السمراء"، ومهرجان "الرياضة للجميع"، ومهرجان "الألعاب التراثية"، والأولمبياد النوعى الخامس.

ومن جانبه، رحب اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان بجميع ضيوف مصر فى محافظة أسوان وممثلى البعثات الدبلوماسية وجميع المشاركين فى الفعاليات، مشيرا أن أسوان يسعدها استضافة تلك الفعاليات ضمن خطط وبرامج وزارة الشباب والرياضة فى إطار أسوان عاصمة الشباب الإفريقي ورئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

وأوضح أن إطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة ليكون منصة اقليمية من مدينة أسوان العريقة، وذلك خلال رئاسة سيادته للاتحاد الإفريقي يعكس مدى الحرص على تعزيز روابط الأخاء بين مصر وإفريقيا فى جميع المجالات.