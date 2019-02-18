تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع أمام ليفربول بدوري أبطال أوروبا

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يستعد بايرن ميونيخ لمواجهة مضيفه ليفربول، مساء غد، الثلاثاء، على ملعب أنفيلد، ضمن ذهاب دور الـ١٦ بدوري أبطال أوروبا.
ويدرس نيكو كوفاتش المدير الفني للفريق البافاري تشكيل فريقه أمام ليفربول غدًا، ومن المحتمل أنيدفع بـ :
في حراسة المرمى: مانويل نوير
في الدفاع: جوشوا كيميتش، ماتس هومليز، نيكولاس سوليه، دافيد ألابا
في خط الوسط: تياجو ألكانترا، خافي مارتينيز، خاميس رودريجيز
في الهجوم: فرانك ريبيري، روبيرتو ليفاندوفسكي، سيرجي جانبري
ويغيب عن الفريق جيرمي بواتينج وأرين روبن وتوليسيو للإصابة، وتوماس مولر للإيقاف، و شكوك حول مشاركة ليون جوريتزكا لاعب وسط الفريق بعد شعوره بآلام خفيفة في الكاحل الأيمن خلال تحضيرات الأخيرة لمباراة ليفربول وغيابه عن التدريبات الجماعية، ليتدرب منفردًا.
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