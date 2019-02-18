تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع أمام ليفربول بدوري أبطال أوروبا

ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ

كتب: محمد معتز صلاح الدين

‏يستعد بايرن ميونيخ لمواجهة مضيفه ليفربول، مساء غد، الثلاثاء، على ملعب أنفيلد، ضمن ذهاب دور الـ١٦ بدوري أبطال أوروبا.

‏ويدرس نيكو كوفاتش المدير الفني للفريق البافاري تشكيل فريقه أمام ليفربول غدًا، ومن المحتمل أن

يدفع بـ :‏في حراسة المرمى: مانويل نوير‏في الدفاع: جوشوا كيميتش، ماتس هومليز، نيكولاس سوليه، دافيد ألابا‏في خط الوسط: تياجو ألكانترا، خافي مارتينيز، خاميس رودريجيز‏في الهجوم: فرانك ريبيري، روبيرتو ليفاندوفسكي، سيرجي جانبري

‏ويغيب عن الفريق جيرمي بواتينج وأرين روبن وتوليسيو للإصابة، وتوماس مولر للإيقاف، ‏و شكوك حول مشاركة ليون جوريتزكا لاعب وسط الفريق بعد شعوره بآلام خفيفة في الكاحل الأيمن خلال تحضيرات الأخيرة لمباراة ليفربول وغيابه عن التدريبات الجماعية، ليتدرب منفردًا.