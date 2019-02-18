أورلاندو سيتي الأمريكي يتعاقد رسميًا مع لويس ناني

أعلن نادي أورلاندو سيتي الأمريكي، تعاقده رسميًا مع البرتغالي لويس ناني قادمًا من صفوف سبورتينج لشبونة.
وأكد أورلاندو سيتي أن لويس ناني انتقل إلى صفوف الفريق في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات.
اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا بدأ مسيرته الكروية بنادي سبورتينج لشبونة ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد عام 2007 بصفقة بلغت 25.5 مليون يورو.
قبل أن ينهي يرحل عن صفوف مانشستر
وفي مسيرته الدولية مثل لويس ناني منتخب البرتغال في 112 مباراة سجل خلالهم 24 هدفًا.
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