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أورلاندو سيتي الأمريكي يتعاقد رسميًا مع لويس ناني

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أورلاندو سيتي الأمريكي يتعاقد رسميًا مع لويس نانيلويس ناني لاعب أورلاندو سيتي الأمريكي
كتب : أحمد البادي

أعلن نادي أورلاندو سيتي الأمريكي، تعاقده رسميًا مع البرتغالي لويس ناني قادمًا من صفوف سبورتينج لشبونة.

وأكد أورلاندو سيتي أن لويس ناني انتقل إلى صفوف الفريق في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات. 

اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا بدأ مسيرته الكروية بنادي سبورتينج لشبونة ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد عام 2007 بصفقة بلغت 25.5 مليون يورو.

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قبل أن ينهي يرحل عن صفوف مانشستر

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يونايتد في عام 2015 وينتقل لعدة أندية فنار بخشة التركي وفالنسيا الإسباني، ولاتسيو الإيطالي وسبورتينج لشبونة البرتغالي إلى أن استقر به المطاف في نادي أورلاندو سيتي الأمريكي.

وفي مسيرته الدولية مثل لويس ناني منتخب البرتغال في 112 مباراة سجل خلالهم 24 هدفًا.

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