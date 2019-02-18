اتحاد الطائرة يرفع أمره لرئيس اللجنة الأوليمبية المصرية

المهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة

كتب ـ عادل يوسف:

حرصا من مجلس إدارة الاتحاد المصري للكره الطائرة علي مكانة مصر الدولية خاصة وان مصر مقبلة علي تنظيم حدث هو الأبرز من نوعه ومن اكبر الاحداث العالمية وهو بطولة العالم للناشئات خلال شهر سبتمبر المقبل علي ملاعب الصالة المغطاة باستاد القاهره الدولي.

وبعد الأحداث المؤسفة التي مر بها الاتحاد خلال الفترة الماضية أثناء تنظيم مصر للبطولة العربية لأندية السيدات في الكرة الطائرة ومحاولة البعض إرسال محضر وقوة من الشرطه من أجل تنفيذ حكم بالقوة الجبرية اثناء إقامة البطولة وبعدها مع ان هذا الحكم مستأنف عليهم أمام

القضاء العادل من قبل الاتحاد.

ومن اجل هذا رفع المهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد الامر كله للسيد المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الأوليمبية المصرية في خطاب رسمي اوضح فيه مواعيد القضايا المنظورة أمام المحاكم والمستأنف عليها من قبل الاتحاد والتي مازالت منظوره أمام المحاكم المصرية الموقرة وتم تأجيلها.

وأضاف ناصف بأن أسرة الكرة الطائرة المصرية والعربية قد فوجئت بالمحتكم المشكو في حقه وبرفقته رجال الشرطه والمحضرين بالتواجد في الاتحاد بقوة الشرطة أكثر

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من مرة للتنبيه من اجل تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية في غضون شهر.

وقال ناصف أن هذا الأمر يندي له الجبين ويشوه الصورة الطيبة التي يتميز بها المصريون وانه يحدث في تاريخ الرياضة المصرية وان ماحدث ليس للمجلس الحالي أي مسئولية تجاهه او عليه نظرا لأن نفس الشخص صاحب القضية هو من كان يدير الاتحاد والانتخابات فكيف يطعن علي قرار اتخذه أثناء توليه المسئولية وإدارته للعملية الانتخابية اذا هناك أمر ما كان يدبر في الخفاء ولا نعلم هل هذا لمصلحة الكرة الطائرة المصرية أم مصلحة من..؟؟؟

والسؤال الذي يطرح نفسه وبقوة: ما موقف الشخص الذي كان يدير الاتحاد والعملية الانتخابية لو نجح في الانتخابات هل كان سيطعن علي قرار اتخذه أم ماذا..؟؟؟