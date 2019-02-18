الزمالك وطلائع الجيش - ارشيفية كتب ـ مصطفي جويلي يتوجه فريق طلائع الجيش غدا إلى السويس للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك بعد غد الأربعاء في الجولة ال23 من مسابقة الدوري العام، على استاد الجيش بالسويس. في الجولة ال23 من مسابقة الدوري العام، على استاد الجيش بالسويس. وكان الفريق العسكري خسر في الجولة الماضية أمام المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتوقف رصيده عند 25 نقطة في المركز التاسع بجدول مسابقة الدوري العام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طلائع الجيش يستعد لمواجهة الزمالك في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.