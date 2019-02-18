الجدل التحكيمي مستمر.. اعتراض من المقاصة ووادي دجلة على إبراهيم نورالدين

شهدت مباراة مصر المقاصة ووادي دجلة، والتي تجمعهما على ملعب ستاد المقاولون العرب في إطار الجولة الـ 23 من الدوري الممتاز، جدلا تحكيميا خلال شوطها الأول.
وقام اللاعبون والجهاز الفني لفريق وادي دجلةبالاعتراض بشكل واضح على حكم المباراة إبراهيم نور الدين بعد قيامه بطرد فاسيليوس بوزاس.
كما قام فريق المقاصة بالاعتراض كذلك على حكم اللقاء، بسبب عدم احتسابه
يذكر أن الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، ويحتل وادي دجلة المركز قبل الأخير في جدول الدوي برصيد 20 نقطة، بينما يحتل فريق المقاصة المركز السادس بـ 31 نقطة.
الهدف المثير للجدل:
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