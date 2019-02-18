شاهد.. مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في كأس الاتحاد الانجليزي

مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي - ارشيفية

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي والتي تنطلق في التاسعة والنصف من مساء اليوم الاثنين، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

يسعى مانشستر يونايتد للفوز على تشيلسى، من أجل العبور إلى الدور القادم من البطولة، ومصالحة جماهيره بعد الخسارة فى المباراة الماضية أمام باريس سان جيرمان الفرنسى بدورى أبطال

أوروبا، على عكس مباريات الفريق فى الدورى، حيث وصل الشياطين الحمر بقيادة أولى سولشاير، مدرب الفريق الجديد، إلى المركز الرابع بعدما انتزعه من أرسنال، الذى يبعد عنه بفارق نقطة وحيدة.

بينما يسعى تشيلسى للفوز لتحسين صورته هو الآخر أمام جماهيره، حيث يعيش تراجعًا كبيرًا فى نتائجه فى الدورى،

وآخرها هزيمته القاسية بسداسية نظيفة أمام مانشستر سيتى، ويحتل الفريق حاليًا المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى، على رغم بداية الفريق الرائعة مع مدربه الإيطالى ماوريسيو سارى، حيث وصل الفريق معه إلى الجولة 16 من دون هزيمة.

يعتمد سولشاير مدرب الشياطين الحمر على أبرز نجومه بول بوجبا وألكسيس سانشيز وراشفورد وماتيتش، وحرمت الإصابة الفريق من جهود لاعبيه جيسى لينجارد وأنتونى مارسيال، بينما يعتمد سارى على نجم الفريق إيدين هازارد، ومعه هيجواين ونجولو كانتى وجورجينهو وويليان.