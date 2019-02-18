تشكيل ليفربول المتوقع أمام بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا

يستعد ليفربول مواجهة ضيفه بايرن ميونخ الألماني، مساء غد، الثلاثاء، على ملعب أنفيلد ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
ومن المحتمل أن يدفع يورجن كلوب مدرب الفريق بالتشكيلة التالية:
في حراسة المرمى أليسون بيكر
في الدفاع: ألكسندر ارلوند، فابينيو، جويل
في خط الوسط:هندرسون، فينالدوم، نابي كيتا
في الهجوم: محمد صلاح ،روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني
ويغيب عن الفريق غدا، ديان لوفرين، جو جوميز للإصابة ، وفان دايك للإيقاف.
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