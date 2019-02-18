تشكيل ليفربول المتوقع أمام بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا

كتب: محمد معتز صلاح الدين

يستعد ليفربول مواجهة ضيفه بايرن‏ ميونخ الألماني، مساء غد، الثلاثاء، على ملعب أنفيلد ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

‏‏ومن المحتمل أن يدفع يورجن كلوب مدرب الفريق بالتشكيلة التالية:

في حراسة المرمى أليسون بيكر

في الدفاع: ‏ألكسندر ارلوند، فابينيو، جويل

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ماتيب، ‏روبرتسون

في خط الوسط:هندرسون، فينالدوم، ‏نابي كيتا

في الهجوم: محمد صلاح ،روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني

‏‏‏ويغيب عن الفريق غدا، ديان لوفرين، جو جوميز للإصابة ، وفان دايك للإيقاف.