الكاف يُغرم الإسماعيلي 40 ألف دولار ومباراتين بدون جمهور

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أعلن الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" العقوبات التى سيتم توقيعها على الإسماعيلى ،وذلك فى أعقاب عدم اكتمال مباراته أمام الأفريقى التونسى بسبب الشغب الجماهيرى.
وقرر الكاف تغريم الإسماعيلى مبلغ وقدره 40 ألف دولار معإقامة مباراتين بدون جمهور إحداهما مع إيقاف التنفيذ وفى حال تكرارها سيتم تنفيذ العقوبة.
ولم تشمل العقوبة نقل مباريات الفريق لملعب بديل، إلا أن إغلاق ملعب
ومن المقرر أن يتقدم الإسماعيلى باستئناف ضد تلك العقوبات ، سعياً لتخفيفها من قبل لجنة مسابقات الكاف.
يذكر أن الكاف قد قرر إعادة الإسماعيلى لمنافسات البطولة مؤخرا بعد ثبوت حسن موقفه.
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