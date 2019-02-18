رياضة | طبيب الإسماعيلي: الشامي سينتظم في تدريبات الفريق غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبيب الإسماعيلي: الشامي سينتظم في تدريبات الفريق غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور صالح الشامى رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن محمد الشامى جناح الفريق سينتظم غدا فى المران بعد غيابه عن التدريبات لفترة.

وكان الشامى قد تعرض لتمزق بعضلات البطن والعضلة الضامة ، وذلك خلال مشاركته فى لقاء المقاولون العرب والذى شهد انتصار الدراويش بهدفين مقابل هدف بالدورى المحلى.

وأكمل طبيب الدراويش :”اللاعب سيخضع لبرنامج تدريبى مكثف تحت إشراف مخطط الأحمال كارلوس هينريكى قبل انتظامه بالتدريبات الجماعية”.

ويستعد الفريق لملاقاة شباب قسنطينة الجزائرى السبت المقبل فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال افريقيا.