رياضة | تحديد قيمة انتقال نجم ريال مدريد إلى يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحديد قيمة انتقال نجم ريال مدريد إلى يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح نادي يوفنتوس الإيطالي، مطالباً بدفع مبلغ مالي كبير من أجل الحصول على خدمات نجم وسط ريال مدريد الإسباني، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع "Le10Sport" إن يوفنتوس يرغب في التعاقد مع إيسكو نجم ريال مدريد، وذلك خلال الميركاتو الصيفي المقبل، مستغلاً حالة التوتر المستمرة مع مدربه.

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كما تشير التقارير إلى أن الجناح الإسباني، صاحب 26 عاما قد وصل إلى طريق مسدود منذ تولي سولاري المهمة، وبات رحيله عن النادي الملكي شبه مؤكد.

وأصبحت إدارة السيدة العجوز مطالبةً بالتوقيع على مبلغ لا يقل عن 80 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات الدولي الإسباني، حسبما طلب ريال مدريد.