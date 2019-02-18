رياضة | مورينيو يحدد وجهته المقبلة بعد الرحيل عن اليونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يحدد وجهته المقبلة بعد الرحيل عن اليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، استعداده للتدريب في مسابقة الدوري الفرنسي.

وحضر جوزيه مورينيو، مباراة مونبيليه وليل ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الفرنسي، وهو ما يؤكد اقترابه من اللاليجا.

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ونقلت شبكة "بي إن سبورتس القطرية" حديث جوزيه مورينيو والذي قال خلاله: "لقد سبق لي وأن دربت في أربع دول مختلفة وربما أكون متشوق للعمل في الدوري الفرنسي".

وتابع: "أحب دائمًا التعرف على ثقافات الدول المختلفة والعمل في دوري آخر سيكون شيء رائع".

الجدير بالذكر فأن إدارة نادي مانشستر يونايتد قد قررت إقالة جوزيه مورينيو بسبب مشاكله مع بوجبا ولسوء النتائج.