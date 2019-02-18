رياضة | غزل المحلة 2001 يضرب سبورتنج بثلاثية في افتتاح دوري القطاعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غزل المحلة 2001 يضرب سبورتنج بثلاثية في افتتاح دوري القطاعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب فريق غزل المحلة مواليد 2001 بقيادة وليد ابو ورردة، على نادى سبورتنج كاسل، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم علي استاد طنطا في أولي مواجهات بطولة قطاع وسط الدلتا لأندية الغربية والمنوفية وكفر الشيخ ضمن المجموعة الاولى.

حيث انتهى الشوط الاول بتقدم غزل المحلة بهدفين نظيفين عن طريق زيزو، ونور كهربا، وفى الشوط الثانى احرز المحلة الهدف الثالث عن طريق مصطفى حامد، لينتهي اللقاء بفوز المحلة بثلاثية دون رد، ليحصد المحلة اول ثلاث نقاط في البطولة.

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خاض الفريق المحلاوي الشوط الأول بتشكيل مكون من عمر عبد الخالق، ومحمد ناجى، كريم اسامة، وعبد الله زيدان، وعثمان ابراهيم، محمد الغريب، وأحمد رجب، ومصطفى حامد، ونور كهربا، وزيزو، وعبد الرحمن عاطف.

ودفع المدير الفني باللاعب زياد علاء الدين قادوس 2002 المنضم حديثا لصفوف الفريق بدلا من عبد الرحمن عاطف الدين قادوس مواليد 2002، وخرج اللاعب زيزو وأشرك المدير الفني اللاعب عمر هلال بدلا عنه، والسيد خالد بدلا من مصطفى حامد.

يقود الفريق وليد ابووردة مديرا فنيا، ومحمد مرسى مدرب حراس المرمى، وطارق عبدالفتاح اخصائى العلاج الطبيعى، وليد القاضى اداري الفريق، والسيد محرز المشرف على قطاع الناشئين والبراعم واكاديمية غزل المحلة.