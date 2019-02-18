رياضة | 120 مليون يورو تشعل حرب بين برشلونة وباريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 120 مليون يورو تشعل حرب بين برشلونة وباريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صراع التعاقد مع هدف برشلونة للظفر بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأعلن باريس سان جيرمان الفرنسي عن رغبته في التعاقد مع جواو فيلكس موهوب فريق بنفيكا البرتغالي والذي يبلغ من العمر 19 عاما.

دخول باريس سان جيرمان في صفقة فيلكس أصبح خطر كبير على برشلونة والذي قد أبدي من قبل اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب بعدما تألق مع بنفيكا هذا الموسم.

ويرتبط فيلكس بشرط جزائي في عقده مع بنفيكا بـ120 مليون يورو وهو رقم ليس بالصعب على الثنائي باريس سان جيرمان وبرشلونة لخط اللاعب الموهوب.