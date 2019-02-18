رياضة | يوفنتوس يكشف حقيقة التعاقد مع "صلاح وإيكاردي ومبابي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يكشف حقيقة التعاقد مع "صلاح وإيكاردي ومبابي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح فابيو باراتيسي مدير المنطقة الرياضية بيوفنتوس عن موقف النادي من التعاقد مع ماورو إيكاردي نجم إنتر ميلان بالإضافة إلى بعض النجوم الآخرين على رأسهم محمد صلاح وكيليان مبابي.

وقال باراتيسي في تصريحات لشبكة سبورت ميدياست : "عملنا لم يكن مزعجًا ومؤخرًا لم تكن هناك اتصالات مع وكيلة إيكاردي".

وأضاف : "لقد كانت عملية إعلامية حول إمكانية أن يُغير إيكاردي الفريق وعما إذا كان يوفنتوس يحب ضمه، إيكاردي الآن في إنتر ميلان وهناك أسئلة قد تأتي في أحداث مستقبلية".

وعن الاهتمام بضم محمد صلاح نجم ليفربول وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، علق باراتيسي قائلاً : "في الوقت الحالي إنه سوق خيالي. أنت لا تعرف ما يمكن أن يحدث في يونيو المقبل".

وتابع : "نحن بالفعل قمنا بتعاقد كبير بعد التوقيع مع رامسي. إنه لاعب خاض 350 مباراة مع آرسنال ومنتخب ويلز، إنها ضربة كبيرة لنا".

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وأردف قائلا : "دوجلاس كوستا لاعب استثنائي، حيث يحقق دائمًا نجاحات كبيرة في الفرق التي يلعب لها، نحن دائمًا حريصون على التحسن لكنه ليس أمرًا سهلاً".

وتحدث باراتيسي عن أليجري قائلاً: "المشاريع أكثر أهمية من الانتصارات والهزائم. أظهرنا ذلك لمدة 9 سنوات. أليجري هو جزء من المشروع وأنا واثق أنه بغض النظر عن نتائج دوري الأبطال، سيبقى معنا".

واستطرد قائلا : "أتلتيكو مدريد؟ نحن نؤدي بشكل جيد وأمامهما ستكون المباراتين في غاية الصعوبة لكن دوري الأبطال ليس هاجسًا بل حافزًا، في كل عام نحاول أن نكون فريق تنافسي في كل البطولات".

وواصل : "المباراة ستحسم عبر التفاصيل الصغيرة. لا أعتقد أننا يجب أن ننتظر نتائج المباراتين لنعرف مدى تواجد يوفنتوس في أوروبا، في السنوات الأخيرة لعبنا نهائي البطولة مرتين أمام ريال مدريد وبرشلونة وأثبتنا أننا نلعب دائمًا في مستوى عالٍ".

وتابع : "ديبالا يلعب باستمرار تقريبًا. إنه لاعب ليوفنتوس وبالرغم من أن سنه لا يزال صغيرًا إلا أنه أظهر الكثير بالفعل، عليه أن يتحسن لكي يكون علمًا في يوفنتوس وأنا واثق من أنه سيصبح كذلك. لديه الأخلاق والمهارات لفعل ذلك".

واختتم باراتيسي تصريحاته قائلاً : "رونالدو كان مطلوبًا من يوفنتوس وليس من قبل مدير واحد. وفي هذه الحالات، إرادة الرئيس دائمًا تكون سائدة".