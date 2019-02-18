رياضة | كابيلو يطلق تصريح مثير في حق ميسي

مدح المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو ، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني قبل المواجهة المرتقبة للبلوجرانا ، غدًا الثلاثاء ، ضد ليون الفرنسي في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وقال كابيلو في تصريحاته التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: ميسي وحده لا يستطيع الفوز بكأس العالم.

وأضاف: ميسي ليس لاعبًا ، إنه عبقري ، وهو العبقري الوحيد في عالم كرة القدم.

وأراد كابيلو الدفاع عن ميسي بعد إتهامه بالفشل مع المنتخب الأرجنتين ، وقال المدرب الإيطالي المخضرم في هذا الصدد: ميسي وحده لا يستطيع الفوز بكأس العالم ، لأن كرة القدم رياضية جماعية.